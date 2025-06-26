Dolarda tarihi çakılma: ABD'nin parası gözden düşüyor!

Dolar, uluslararası piyasalarda son dönemin en sert değer kayıplarından birini yaşıyor. Fed’in bağımsızlığına dair endişeler arttı, dolar euro karşısında 1.17 seviyesinin altına indi.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik artan şüpheler, yatırımcıların güvenini sarsarken, dolar euro ve İsviçre frangı karşısında yıllardır görülmeyen seviyelere geriledi. Euro/dolar paritesi, 1.1700 seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.
TRUMP’TAN POWELL HAMLESİ PİYASALARI KARIŞTIRDIWall Street Journal’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi eylül veya ekim ayında açıklamayı planlıyor. Trump böyle bir adım atarsa Powell 'Topal Ördek' durumunda kalacak. Ve gelecek ismin agresif faiz indirimlerini desteleyecek biri olması bekleniyor. Bu iddia, Fed’in siyaset üstü bağımsız yapısına gölge düştüğü şeklinde yorumlandı.
InTouch Capital Markets’tan Kieran Williams, “Piyasalar, Powell’ın yerine yapılacak erken bir atamayı siyasi bir hamle olarak görebilir. Bu da dolara olan güveni daha da zayıflatır,” diyerek endişeleri özetledi.
GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI DOLARI BASKILIYORFed’in bağımsızlığı konusundaki kuşkuların artması, küresel yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu arayış, dolardaki zayıflamanın daha da derinleşmesine yol açtı. Analistlere göre, dolar üzerindeki baskının kısa vadede azalma ihtimali düşük görünüyor.
JPMORGAN: DXY %5,7 GERİLEYEBİLİRABD merkezli dev yatırım bankası JPMorgan’dan da dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka, Dolar Endeksi’nin (DXY) önümüzdeki 12 ay içinde %5,7 oranında gerileyebileceğini öngörüyor. Bu düşüş beklentisi, hem ABD ekonomisindeki yavaşlamaya hem de diğer ülkelerdeki büyümeyi teşvik eden politikaların etkisine bağlanıyor.
JPMorgan ayrıca, ABD ekonomisinin gelişmiş ülkeler ortalamasının altında büyüyeceğini, hatta bazı gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalacağını öne sürüyor. Bu da dolara olan küresel talebin zayıflamasına zemin hazırlıyor.