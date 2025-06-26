Dolarda tarihi çakılma: ABD'nin parası gözden düşüyor!

TRUMP’TAN POWELL HAMLESİ PİYASALARI KARIŞTIRDI

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi eylül veya ekim ayında açıklamayı planlıyor. Trump böyle bir adım atarsa Powell 'Topal Ördek' durumunda kalacak. Ve gelecek ismin agresif faiz indirimlerini desteleyecek biri olması bekleniyor. Bu iddia, Fed’in siyaset üstü bağımsız yapısına gölge düştüğü şeklinde yorumlandı.