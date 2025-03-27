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Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları

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Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları
Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? İşte. güncel dolar ve euro fiyatları...
Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 1 110

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? İşte. güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 2 210

27 Mart 2025 itibarıyla döviz piyasalarındaki dalgalanmanın ana nedenleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmeleri ve risk yönetimlerini dikkatli yapmaları büyük önem taşıyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 3 310

27 Mart 2025 döviz kurları, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli sinyaller veriyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının kararları, döviz piyasalarının yönünü belirlemeye devam edecek. Döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisi ve yatırım stratejileri açısından yakından takip edilmelidir.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 4 410

Dolar/TL Piyasasındaki Son Durum

ABD Doları, 27 Mart 2025 itibarıyla 37,9650 TL alış ve 38,1180 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, doların küresel piyasalarda dalgalanmasına neden oluyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 5 510

Euro/TL Paritesindeki Gelişmeler

Euro, 40,8250 TL alış ve 41,0680 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ekonomik büyüme verileri, Euro'nun değerinde belirleyici rol oynuyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 6 610

İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı'nın TL Karşısındaki Değeri

İngiliz Sterlini (GBP), 48,8730 TL alış ve 49,3020 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. İngiltere ekonomisindeki gelişmeler, sterlinin dalgalı seyrini sürdürüyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 7 710

İsviçre Frangı (CHF), 42,6240 TL alış ve 43,0960 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte olup, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 8 810

Kanada Doları (CAD), 26,1290 TL alış ve 26,9160 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Kanada ekonomisindeki petrol fiyatlarına bağlı hareketlilik, CAD'nin dalgalanmasına yol açıyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 9 910

Avustralya ve Kanada Dolarlarının Performansı

Avustralya Doları (AUD), 23,1630 TL alış ve 23,9500 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Küresel emtia fiyatlarının dalgalanması, AUD'nin değerini doğrudan etkiliyor.

Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları 10 1010

Güncel döviz fiyatları...

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