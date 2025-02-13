Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak?

"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz’e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba BÜLENT ERSOY hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduğunu belirten ünlü isim "bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim."