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Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak?

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Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak?
Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? İşte, o proje için merak edilen ayrıntılar...
Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 1 110

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? İşte, o proje için merak edilen ayrıntılar...

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 2 210

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Senaryosunu Mine Şengöz'ün yazacağı filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı belli değil. Sanatçı projeye onay verdi.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 3 310

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 4 410

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine de farklı haberleriyle yansıyan Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri beyaz perdeye taşınıyor.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 5 510

HAYATININ FİLM OLMASINA İZİN VERDİ
Senaryosunu Mine Şengöz'ün yazacağı film Orchestra Content imzasını taşıyacak.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 6 610

Usta isim de filmin öyküsü için onay verdi.

Yapımın tretman çalışması mayıs ayında tamamlanacak.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 7 710

BÜLENT ERSOY'U KİM CANLANDIRACAK?
Henüz filmin kadrosuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Bülent Ersoy'u da kimin canlandıracağı belli değil.

Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Aslında ünlü sanatçı, hayatını konu alacak film için 2023 yılında imza atmıştı.

Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 8 810

'KUTSAL DAMACANA' İÇİN ZOMBİ OLMUŞTU
Usta isim en son 17 Ocak 2025'de vizyona giren 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de rol almıştı.

Filmde kendisini oynayan Ersoy özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürülmüştü.

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 9 910

ALTIN KELEBEK'TEKİ KIYAFETİ BEĞENİLMEMİŞTİ
Bu arada Bülent Ersoy geçtiğimiz yıl verilen Altın Kelebek Ödülleri töreninin en çok konuşulan ismiydi.

Giydiği kabarık yeşil kıyafetle eleştiri konusu olan Diva, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen Ersoy, eleştirilere cevap verdiği açıklamasında şunları yazmıştı:

Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? 10 1010

"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz’e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba BÜLENT ERSOY hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduğunu belirten ünlü isim "bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim."

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