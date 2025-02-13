Diva'nın hayatı sinema oluyor: Filmde Bülent Ersoy'u kim canlandıracak? İşte, o proje için merak edilen ayrıntılar...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Senaryosunu Mine Şengöz'ün yazacağı filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı belli değil. Sanatçı projeye onay verdi.
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine de farklı haberleriyle yansıyan Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri beyaz perdeye taşınıyor.
HAYATININ FİLM OLMASINA İZİN VERDİSenaryosunu Mine Şengöz'ün yazacağı film Orchestra Content imzasını taşıyacak.
Usta isim de filmin öyküsü için onay verdi.
Yapımın tretman çalışması mayıs ayında tamamlanacak.
BÜLENT ERSOY'U KİM CANLANDIRACAK?Henüz filmin kadrosuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Bülent Ersoy'u da kimin canlandıracağı belli değil.
Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.
Aslında ünlü sanatçı, hayatını konu alacak film için 2023 yılında imza atmıştı.
Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.
'KUTSAL DAMACANA' İÇİN ZOMBİ OLMUŞTUUsta isim en son 17 Ocak 2025'de vizyona giren 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de rol almıştı.
Filmde kendisini oynayan Ersoy özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürülmüştü.
ALTIN KELEBEK'TEKİ KIYAFETİ BEĞENİLMEMİŞTİBu arada Bülent Ersoy geçtiğimiz yıl verilen Altın Kelebek Ödülleri töreninin en çok konuşulan ismiydi.
Giydiği kabarık yeşil kıyafetle eleştiri konusu olan Diva, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen Ersoy, eleştirilere cevap verdiği açıklamasında şunları yazmıştı:
"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz’e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba BÜLENT ERSOY hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduğunu belirten ünlü isim "bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim."