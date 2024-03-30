Dişleri beyazlamayan varsa bunu yapsın! 2 günde bembeyaz dişler

Dişlerin yüzeyindeki hasarlar olarak bilinen ciddi ağız sorunları, diş sağlığı açısından önemli sorunları ortaya çıkarmaktadır.

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Dişleri beyazlamayan varsa bunu yapsın! 2 günde bembeyaz dişler

Bakteriyel koşullar nedeniyle diş yüzeyi zarar gördüğünde, diş çürükleri veya diş çürüğü olarak bilinen boşluklar çok kötü bir sorun oluşturur. Zamanla bu erozyon nedeniyle diş minesinde oyuklar veya delikler oluşur. Plak oluşumunun önüne geçerken diş minesini güçlendiren bazı diş bakımı uygulamaları, çürük riskini önemli ölçüde azaltabilir. Haberimizde, diş çürüklerini önlemeye yardımcı olan çözümler yer alıyor.

Çürükleri önlemek için dişlerinizi günde iki defa fırçalamak, çürükleri oluşturan bakteri tabakasını azaltır. Florürlü diş macunu tavsiye edilir.

- Diş ipi kullanımı, diş fırçası kıllarının diş aralarından ve diş eti çizgisinden gıda parçacıklarını temizlemeye yardımcı olur.

Ağızdaki bakteriler şekerlerle beslenerek diş minesini aşındıran ve çürüklere neden olan asitler üretir. Öğün arasında şekerli atıştırmalıklar içmeyi azaltır.

- Su içmek, yiyecek parçacıklarının ağızdaki asitler üzerindeki etkisini azaltır. Forlanmış su, diş minesini güçlendirmek için idealdir.

- Şekersiz sakız çiğnemek tükürük üretimine neden olur ve aynı zamanda yiyecek parçacıklarının yıkanmasına asitleri azaltır.

- Sigara içmek ve tütün ürünleri kullanmak ağız kanseri, çürük ve diş eti hastalığı riskini artırır.

D vitamini, fosfor ve kalsiyum, güçlü diş minesi için çok önemlidir.

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