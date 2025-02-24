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Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

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Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Dev kapışmaya saatler kaldı: Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşte, o liste...
Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 1 112

Dev kapışmaya saatler kaldı: Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşte, o liste...

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 2 212

Ligde şampiyonlukmücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşre dev derbiye tüm detaylar...

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 3 312
Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 4 412

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçına sahne olacak.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev kapışma bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 5 512

Dev derbiyi yerli mi yoksa yabancı hakem mi yönetecek soruları yanıt buldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 6 612

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği derbide Galatasaray, 6 puanlık farkı açmak istiyor. Fenerbahçe ise ise arayı kapatmanın peşinde.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 7 712

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik bulunuyor. Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları devam eden Alvaro Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 8 812

Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den İstanbul'a geldi.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 9 912

GALATASARAY MUHTEMEL 11
Hollan temsilcisi AZ Alkmar'a diş geçiremeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu attı. Avrupa'ya vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirmesini bekleniyor.

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 10 1012

FENERBAHÇE'DE İSMAİL VE CARLOS YOK
Liderin hemen arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.

Son 7 maçını kazanarak zirve takibini devam ettiren Sarı Lacivertliler, 2025 yılında oynadığı 13 maçtanda galibiyetle ayrıldı.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 11 1112

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle dev derbiye hazırlanan teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde eksiklerin sayısı azaldı.

Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma geri döndü. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.

Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri 12 1212

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

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