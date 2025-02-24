Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Dev kapışmaya saatler kaldı: Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşte, o liste...
Ligde şampiyonlukmücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşre dev derbiye tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçına sahne olacak.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev kapışma bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Dev derbiyi yerli mi yoksa yabancı hakem mi yönetecek soruları yanıt buldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİKSloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği derbide Galatasaray, 6 puanlık farkı açmak istiyor. Fenerbahçe ise ise arayı kapatmanın peşinde.
Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik bulunuyor. Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları devam eden Alvaro Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.
Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den İstanbul'a geldi.
GALATASARAY MUHTEMEL 11Hollan temsilcisi AZ Alkmar'a diş geçiremeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu attı. Avrupa'ya vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirmesini bekleniyor.
Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE'DE İSMAİL VE CARLOS YOKLiderin hemen arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.
Son 7 maçını kazanarak zirve takibini devam ettiren Sarı Lacivertliler, 2025 yılında oynadığı 13 maçtanda galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle dev derbiye hazırlanan teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde eksiklerin sayısı azaldı.
Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma geri döndü. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri