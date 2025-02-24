Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Ligde şampiyonlukmücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği dev derbide muhtemel 11'ler belli oldu. İşre dev derbiye tüm detaylar...