Depoları Fulleyin! Akaryakıta kontak kapattıracak zam geliyor: 13 Mart akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.