Deniz Baykal'ın kızı AslI Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararı için olay açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar

Bu sabah İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklamalar ve tepkiler art arda gelirken çok tartışılacak bir açıklama da Deniz Baykal'ın kızı aslı Baykal'dan gelerek "Temiz siyaset için büyük adımlar" ifadesinde bulundu.

1 5 Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 2 5 Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan İBB'ye yönelik gerçekleşen bu operasyon ve CHP'nin arka planda kurguladığı oyunla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Aslı Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek." dedi. 3 5 Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. 4 5 "BU SORUŞTURMALAR TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR" Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. 5 5 "CHP TAKVİM BELİRLEYİP KURULTAY YAPMALI" Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.



