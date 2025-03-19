Deniz Baykal'ın kızı AslI Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararı için olay açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar
Deniz Baykal'ın kızı AslI Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararı için olay açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar
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Bu sabah İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklamalar ve tepkiler art arda gelirken çok tartışılacak bir açıklama da Deniz Baykal'ın kızı aslı Baykal'dan gelerek "Temiz siyaset için büyük adımlar" ifadesinde bulundu.