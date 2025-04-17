DEM Partili diye herkes onu kürt sanıyordu: Sırrı Süreyya Önder aslen nereli ve kökeni ne?

Siyasete girişi

2011'de ise hayatı parlamenter siyasete doğru evrildi. Önder, o yıl yapılan genel seçimlerde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçildi. Sonrasında da HDP ve son olarak DEM'den vekil oldu.

Sırrı Süreyya Önder, Türkiye'de 2013-2015 arasındaki "çözüm süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil Dağı'na giden ekipler içinde yer aldı. Çözüm süreci sonlanınca hapse giren Sırrı Süreyya Önder, 2025 yılında Bahçeli'nin başlattığı yeni çözüm sürecinde de yine başrolde.