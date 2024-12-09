Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması: Çalışanların beklentileri gözetilecek
Yayınlanma:
09 Aralık 2024 21:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrası milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran açıklamalarda bulunarak "Çalışanların beklentilerinin gözetilecek" ifadelerini kullandı.
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Son dakika asgari ücret haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
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Muhalefetin asgari ücretin belirlenme sürecinde yürüttüğü siyaseti eleştiren Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" dedi.
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2025 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan 2025 asgari ücret için şunları söyledi:
Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum
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BAKAN IŞIKHAN'A TALİMAT VERDİ
Erdoğan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" diyerek talimat verdi.
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ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş uygulanırken, çalışanın eline ise kesintiler yapıldıktan sonra net 17 bin 2 lira 12 kuruş geçiyor.
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GÖRÜŞMELER 10 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Şu anki rakamlara göre asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş şeklinde. 10 Aralık Salı günü başlayacak görüme masasında TİSK ve TÜRK-İŞ temsilcilerinin yanı sıra 4 işçi de pazarlık masasında yer alacak.
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