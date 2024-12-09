Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması: Çalışanların beklentileri gözetilecek

BAKAN IŞIKHAN'A TALİMAT VERDİ

Erdoğan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" diyerek talimat verdi.