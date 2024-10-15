Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylı inceleme istedi! Savunma sanayii destekleme fonu görüşmeleri ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER 2025 YILINA ERTELENDİ

2025 yılına kalan teklif için Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayla 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınacağını bildirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLI İNCELEME İSTEDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu görüşmelerinin ertelenerek 2025 yılına bırakıldığını açıkladı. Güler, "Cumhurbaşkanımız sunulan teklifle ilgili detaylı inceleme istedi." ifadelerini kullandı.