Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı!

"VERGİ YÜZSÜZLERİ" DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

Buna göre, Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacak.