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Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı!

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Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından listelenen, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.
Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 1 110

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 2 210

Bakanlığın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 3 310

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 3 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 4 410

"VERGİ YÜZSÜZLERİ" DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

Buna göre, Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacak.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 5 510

Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 6 610

Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım'da söz konusu listeler açıklanacak.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 7 710

Belediye Kanununu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler, açıklama kapsamına alınmayacak.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 8 810

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 9 910
Çok merak ediliyordu: Vergi ödemeyen o isimlerin listesi askıya çıkarıldı! 10 1010
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