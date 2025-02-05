Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli AKOM ise İstanbul için günler önce yaptığı uyarılarına bu gün yeni uyarılar ekleyerek kuvvetli kar yağışının yurda giriş yaptığını, İstanbul dahil ülkenin bir çok ilinde etkili olacağını ve hayatı olumsuz etkileyeceği yönünde uyarılarda bulundu. İşte 5 ocak 2025 Çarşamba bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.