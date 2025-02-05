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Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu

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Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli AKOM ise İstanbul için günler önce yaptığı uyarılarına bu gün yeni uyarılar ekleyerek kuvvetli kar yağışının yurda giriş yaptığını, İstanbul dahil ülkenin bir çok ilinde etkili olacağını ve hayatı olumsuz etkileyeceği yönünde uyarılarda bulundu. İşte 5 ocak 2025 Çarşamba bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 1 18

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 2 28

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 3 38

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir dışında henüz kar tatili açıklaması gelmedi. İl valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 4 48

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 5 58

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1:

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Dersim'in kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2:

Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 6 68

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER:

Erzincan, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Dersim, Bayburt, Giresun, Kastamonu, Malatya, Niğde, Sakarya, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 7 78

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından 6-7 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceğini, gece saatlerinden sonra ise özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiğini duyurdu.

AKOM’un açıklamasına göre, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Çok kuvvetli geliyor! Okul tatilleri arka arkaya geliyor! Meteorolojiden ve AKOM'dan yeni uyarılar! 5 Şubat hava durumu 8 88

BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet derecelerini, "Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri" şeklinde sıraladı.

İstanbulluların şiddetli hava şartlarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.

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