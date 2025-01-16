Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.