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Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu

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Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin illerine kuvvetli yağmur yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Tüm bu tahminler doğrultusunda 16 Ocak 2024 Perşembe günü ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 1 111

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 4 411

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 5 511

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, ve Van çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağmur uyarısı! 16 Ocak Perşembe hava durumu 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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