Çok kuvvetli geliyor! Meteorolojiden 7 ile sarı kod uyarısı! 21 Ekim 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz'de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, Antalya Körfezi 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyu doğusu, akşam saatlerinde geneli 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
KAYNAK: METEOROLOJİ