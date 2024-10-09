Cinayete kurban edilen Narin Güran'ın mezarı açıldı! Sebebi ise...

Diyarbakır'da cinayet kurban edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı açıldı Mezarın açılmasının nedeni çok merak ediliyor bakın küçük Narin'in mezarı neden açılmış?

1 5 Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. 2 5 Otopsi için alınan kemik ve doku örnekleri konuldu Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi. 3 5 Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu. 4 5 5 5



