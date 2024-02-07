Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları bu kez yakayaı ele verdi. Trafo kablolarını çalan 2 şahıs, köylülerin dikkati sayesinde jandarmaya ihbar edilerek kıskıvrak yakalandı.

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Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çiftçilerin trafo kablolarını çalan 2 şahıs köylülerin dikkati sayesinde jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Beylikköprü, Ömerler ve Karailyas köylerinde Çatallı çiftçilerin trafo kablolarını çalan, kablo hırsızlığı yaparak çiftçilere zor anlar yaşatan iki şahıs, Karailyas köyünde yine bir kablo hırsızlığı yaptığı esnada köylülerin bağırmasıyla otomobillerine binerek kaçmaya başladı.

KÖYLÜLERİN PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Köylüler kaçan şahısları araçlarıyla takip ederken, durumu 112'ye ihbar etti. Bunun üzerine Eskişehir yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbarda tarif edilen plakalı otomobili durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagaj ve arka koltuk kısmında çalınan kabloları ele geçirdi. Öte yandan otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.

Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!
Son 15 gündür köylerde trafo kablolarını çalıp satan ve vatandaşları mağdur eden kablo hırsızları jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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