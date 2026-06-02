CHP’nin MYK listesi belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetim kadrosu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. MYK'yı parti sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı açıkladı: İşte o liste...
Sarı'nın açıklamaları şöyle:

Mutlak Butlan kararına istinaden CHP'nin kadroları belirlenmiş ve çalışmaya başlamıştır. Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle bir MYK oluşturduk. Önümüzdeki günlerde CHP'nin diğer organları da çalışmaya başlayacak. Kurultaydan sonra Genel Başkanın belirlemesiyle MYK'yı bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirildi. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Kurul kolektif biçimiyle çalışacak. Ekonomi, dış politika ve seçim politikalarıyla ilgili olacak.

GENEL SEKRETER:

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Bülent Kuşoğlu,

PARTİ SÖZCÜSÜ:

Müslim Sarı

YURTİÇİ ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Orhan Sarıbal

İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / SAYMAN:

Bülent Kuşoğlu

YURTDIŞI ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Semra Dinçer

MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Deniz Demir

SAĞLIK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Nevaf Bilek

İŞÇİ SENDİKALARI VE STK’LARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Adnan Demirci

SANAYİ VE TİCARET POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Tahsin Tarhan

SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Necdet Saraç

EĞİTİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Yıldırım Kaya

GENÇLİK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Hasan Efe Uyar

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Berhan Şimşek

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Devrim Barış Çelik

AR-GE VE ÜRETİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Ahmet Hakan Uyanık

İNSAN HAKLARI VE AİLEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Gamze Akkuş İlgezdi

MYK İLK TOPLANTISINI BUGÜN YAPACAK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarına şöyle devam etti:

Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi, artı 3 de kurul şeklinde doğrudan Genel Başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibarıyla biz MYK’mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18.00 itibarıyla ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız. MYK üyelerimizle beraber önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini ve çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi.

