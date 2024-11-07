CHP'li Ahmet Özer akrabalarını belediyeye doldurmuştu! Kardeşini, kayınbiraderini ve yeğenlerinin işine son verildi
CHP'li Ahmet Özer akrabalarını belediyeye doldurmuştu! Kardeşini, kayınbiraderini ve yeğenlerinin işine son verildi
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İçişleri bakanlığı tarafından terör nedeniyle görevinden alınan ve yerine kayyum atanan dem destekli CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kardeşini, kayınbiraderini ve yeğenlerini belediyeye işe aldığı ve maaş bağlandığı tespit edilmesiyle işlerine son verildi.