CHP'li Ahmet Özer akrabalarını belediyeye doldurmuştu! Kardeşini, kayınbiraderini ve yeğenlerinin işine son verildi

İçişleri bakanlığı tarafından terör nedeniyle görevinden alınan ve yerine kayyum atanan dem destekli CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kardeşini, kayınbiraderini ve yeğenlerini belediyeye işe aldığı ve maaş bağlandığı tespit edilmesiyle işlerine son verildi.

1 8 Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıkan 7 akrabasının iş sözleşmeleri feshedildi. 2 8 ÖNEMLİ KADROLARDA GÖREVLENDİRMİŞTİ Özer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sadece 19 gün sonra kardeşi Azad Özer'i yakın koruma, kuzeni Muhammet Yılmaz'ı İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı, 3 8 yeğenleri Muhammet Özçoban'ı Özel Kalem Müdürü, M.E.K'yi ise özel kalem personeli, kayınbiraderi Metin Günsan'ı imar ve ruhsat işleri koordinatörü, 4 8 kuzeni Bolan Fırat Yılmaz'ı özel kalem personeli, kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise istisnai kadrodan memur olarak Teknik İşler ve İmar'dan Sorumlu Danışman olarak işe almıştı.

5 8 Ahmet Özer, akrabalarını belediyede işe almasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil birçok yerden tepki almasına karşın geri adım atmamıştı. 6 8 SABAH'ın edindiği bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında seçimden sonra işe alınan ve Özer ile akrabalık bağı bulunduğu tespit edilen 7 kişinin iş sözleşmeleri, kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkanvekili olarak görev başlamasının ardından feshedildi. 7 8 8 8 KAYNAK: SABAH



