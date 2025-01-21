CHP'de taşları yerinden oynatacak anket sonucu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş savaşı iyice kızıştı

İMAMOĞLU'NDAN, “PIŞIK” RESTİ

Geçtiğimiz haftalarda İSKİ’nin Silivri’deki alt yapı yatırımlarının temel atma töreninde konuşan İmamoğlu’nun, “Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık.' derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net.” sözlerini de Mansur Yavaş’a yönelik söylediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.