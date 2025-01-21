CHP'de taşları yerinden oynatacak anket sonucu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş savaşı iyice kızıştı
Yayınlanma:
21 Ocak 2025 13:28
Cumhuriyet halk partisinde cumhurbaşkanı adayı kim olacak Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Mansur Yavaş mı? Tartışmaları sürerken, Asal Araştırma Şirketi, 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde bin 800 kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
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“Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunun sorulduğu ankette vatandaşın verdiği cevap Cumhuriyet Halk Partisi’nde taşları yerinden oynatacak.
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iyaset gündemi kırmızı kartlar, erken seçim ve İmralı görüşmeleri gibi konularla meşgulken, Asal Araştırma Şirketi’nin yayınladığı son anket sonucu çok konuşulur cinsten.
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“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan ve geçici süre ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat’a destek için bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kalabalığa hitap etmiş, Mansur Yavaş’ın ise açıklama yapmaması tartışmalara neden olmuştu.
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ÖZEL: “ADAYIMIZ HAZIR”
Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı konuşmasında, “Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik erken seçim çağrısında bulunmuştu.
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İMAMOĞLU'NDAN, “PIŞIK” RESTİ
Geçtiğimiz haftalarda İSKİ’nin Silivri’deki alt yapı yatırımlarının temel atma töreninde konuşan İmamoğlu’nun, “Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık.' derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net.” sözlerini de Mansur Yavaş’a yönelik söylediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.
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BUNA RAĞMEN SEÇMEN MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞINI İSTİYOR
Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Asal Araştırma Şirketi 26 ilde bin 800 kişi ile 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
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Yapılan ankette, “Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunun sonucuna göre Mansur Yavaş'ı aday olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 34,5 oldu.
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MAMOĞLU’NUN OY ORANI YÜZDE 22,6
Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 22,6 olurken, Özgür Özel'in oranı da yüzde 5,3 oldu.
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Başka biri diyenlerin oranı yüzde 4,1 olurken, seçmenin yüzde 7,8'i ise hiçbirini aday olarak görmek istemediğini belirtti.