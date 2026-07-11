CHP'de poster krizi: İmamoğlu resmi İstanbul il binasından iki kez indirildi

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu tayfasının arasında yaşanan krize bir yenisi daha eklendi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından İstanbul il binasında poster krizi yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirilip yerine Kılıçdaroğlu'nun posteri asılırken, partililer arasında tansiyon yükseldi.

Daha önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiyi "baba-oğul" olarak tanımlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise iki isim arasındaki savaş, posterlere kadar inmiş oldu. Özgür Özel'in yandaşları CHP İstanbul İstanbul İl Binası'na İmamoğlu'nun posterini astı, yeni yönetim posteri Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla değiştirdi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN GÖREVDE

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine gelmişti.

Gelişmenin ardından İstanbul il binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun büyük boy posteri indirildi. Vinç yardımıyla kaldırılan posterin yerine Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı.

"POSTER SAVAŞI" BAŞLADI

İlerleyen saatlerde Özgür Özel'e yakın partililer il binasına gelerek İmamoğlu'nun posterini yeniden aynı noktaya astı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Posterlerin peş peşe değiştirilmesiyle birlikte il binası önünde tansiyon yükseldi. İmamoğlu posteri ikinci kez indirildi. Binaya Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı poster asıldı.

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