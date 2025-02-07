CHP'de ön seçim Krizi büyüyor! Mansur yavaş üçlü görüşmede anketleri masaya koyacak

ÜÇLÜ ZİRVE KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

Parti Meclisi toplantısından bir gün önce Yavaş ile bir araya gelmeyi planlayan Özel ve İmamoğlu, son bir hamle daha yaparak kendisini ön seçime ikna etmeye çalışacak. Yavaş'ın ise daha önce Özgür Özel'e de bahsettiği anket sonuçlarını ve vatandaş eğilimlerini iki isme göstereceği, adayın yalnızca ön seçimle belirlenmesinin yanlış bir tutum olduğunu bir kez daha dile getireceği öne sürülüyor.