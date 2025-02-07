CHP'de ön seçim Krizi büyüyor! Mansur yavaş üçlü görüşmede anketleri masaya koyacak
Yayınlanma:
07 Şubat 2025 16:40
Cumhuriyet halk partisinde ön seçim krizi giderek büyürken Pazar günü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yapılacak 3'lü zirvede ön seçime ve adayın erken açıklamasına karşı çıkan Yavaş'ın masaya anket sonuçlarını koyacağı söyleniyor.
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Son dakika haberi: CHP'de ön seçim krizinin sonu gelmiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "ön seçim" yöntemini icat ederek Özgür Özel'e kabul ettirmiş, partide bu olay 'çift başlı yönetim' eleştirilerini yeniden ayyuka çıkarmıştı.
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CHP tabanında İmamoğlu kadar gücü ve karşılığı olmadığı için ön seçimde kaybetmesine kesin gözüyle bakılan ve bu yolla saf dışı bırakılmak istendiğini gören Mansur Yavaş ise sürece yönelik sert muhalefetine devam ediyor.
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Edinilen bilgilere göre Yavaş, tarafsız bir firmaya 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı. Ankette, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yalnızca ön seçimle belirlenmesini doğru buluyor musunuz?" ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi sorulara yer verildiği bildirildi.
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YAVAŞ YİNE ÖNDE ÇIKTI
Anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıktığı aktarıldı.
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Öte yandan CHP Parti Meclisi, ön seçim takvimini ve yol haritasını belirlemek için pazartesi günü toplanacak. Bu toplantıdan bir gün önce ise Ankara'da Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında üçlü bir zirvenin yapılması öngörülüyor.
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ÜÇLÜ ZİRVE KRİZE DÖNÜŞEBİLİR
Parti Meclisi toplantısından bir gün önce Yavaş ile bir araya gelmeyi planlayan Özel ve İmamoğlu, son bir hamle daha yaparak kendisini ön seçime ikna etmeye çalışacak. Yavaş'ın ise daha önce Özgür Özel'e de bahsettiği anket sonuçlarını ve vatandaş eğilimlerini iki isme göstereceği, adayın yalnızca ön seçimle belirlenmesinin yanlış bir tutum olduğunu bir kez daha dile getireceği öne sürülüyor.