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CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
CHP'de adaylarını belirleyip açıklamaya devam ederken, açıklanan adayların isimleri üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut'tan aday gösterilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdiği ve adaylığını geri çekip İYİ Parti adayı olmayı düşündüğü iddia edildi.
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