CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?

CHP'de adaylarını belirleyip açıklamaya devam ederken, açıklanan adayların isimleri üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut'tan aday gösterilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdiği ve adaylığını geri çekip İYİ Parti adayı olmayı düşündüğü iddia edildi.

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CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak? 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den son dakika açıklaması:

Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu açıklaması: Bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey’in hoşuna gitmişti.

Bugün toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterme kararı aldığı iddia edildi. CHP MYK’dan geçen karar, toplantısı saat 19.00'a ertelenen Parti Meclisi'ne sunulacak.

SAYGI ÖZTÜRK'TEN ÖNEMLİ İDDİA

Ancak gazeteci Saygı Öztürk, bu karar ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendi önerdiği Mesut Özarslan yerine Beşikçioğlu'nun gösterilmesi önerisine tavır olarak istifa kararı aldığını iddia etti.

Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, Parti Meclisi'nin saat 16.00'da toplanacağını ancak daha sonra 19.00'a ertlenenmesi kararının ardından Mansur Yavaş krizi olduğunu öne sürerek, şöyle dedi.

"Ankara'da Manusr Yavaş krizi"

"Bunun bir takım sebepleri olması gerekir. Bu sebeplerin başında Mansur Yavaş’ın istediği ismin Etimesgut Belediye Başkanlığı adaylığına gösterilmemesiyle ilgili gelişmeydi. Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara’da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP’de."

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