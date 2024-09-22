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CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk"

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CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk"
CHP'de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları erken başlarken, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, arasındaki çekişme iyiden iyice su üstüne çıktı. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İmamoğlu için "Siyasi kalpazan, proje çocuk" diyerek kavgayı iyice ateşledi.
CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 1 19

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 2 29

Öyle ki; ABB ve İBB Başkanları artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşandı.

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 3 39

"FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORSUNUZ"

Daha önce kendisine yöneltilen '2028 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna "Bu yükün altına girerim, aday olurum" diyerek yanıt veren Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda kürsüye çıkarak CHP'ye sitem etti.

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 4 49

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz."

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 5 59

"BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİL"

İlerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı hedef aldı. İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 6 69

İHANET GÖNDERMESİ

Açıklamasının devamında Mansur Yavaş'a "ihanet" göndermesinde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 7 79

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERME

İmamoğlu'nun bu göndermesine Mansur Yavaş cephesinden yanıt gecikmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 8 89

"Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada." diyen Yüksel Arslan, İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi tanımlamalar kullandı.

İşte o açıklamanın tamamı:

CHP'de işler iyice karıştı! Mansur Yavaşı'n adamından İmamoğlu'na olay sözler: "Siyasi kalpazan, proje çocuk" 9 99

"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar.

Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez."

kaynak: SABAH

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