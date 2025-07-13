CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları ile birlikte etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.
Güneri, hazırlık sürecinin tamamen ilçe örgütü, kadın kolları ve üyelerin katkısıyla yürütüldüğünü belirterek, “Bu lokmalar dayanışmamızın bir simgesi” dedi.
Etkinliğe ayrıca, Pendik Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Çekin Mengükan ve CHP’li meclis üyeleri de katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu
Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, partililer vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.