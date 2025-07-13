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CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti

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CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Pendik Beltur Sahil Meydanı’nda vatandaşlara 5.000 kişilik aşure lokması ikram etti.
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 1 18

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları ile birlikte etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 2 28

Güneri, hazırlık sürecinin tamamen ilçe örgütü, kadın kolları ve üyelerin katkısıyla yürütüldüğünü belirterek, “Bu lokmalar dayanışmamızın bir simgesi” dedi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 3 38

Etkinliğe ayrıca, Pendik Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Çekin Mengükan ve CHP’li meclis üyeleri de katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 4 48

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, partililer vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 5 58
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 6 68
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 7 78
CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan 5000 Kişilik Aşure İkram Eti 8 88
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