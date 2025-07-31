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Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu?

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Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu?
Fenerbahçe spor kulübünün Kadıköy'deki stadının Chobani firması ile sponsorluk anlaşması yaparak stadın ismini Chobani stadyumu olarak değiştirmesi sonucu spor severler "Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu diye araştrımaya başladı. İşte Chobani'nin anlamı ve sahibi.
Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu? 1 15

Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamda "Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imza töreni stadımızda yapıldı." ifadelerinde bulunuldu.

Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu? 2 25

CHOBANİ FENERBAHÇE'YE SPONSOR MU OLDU?

Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu? 3 35

Fenerbahçe genel sekreteri Burak Kızılhan: yaptığı açıklamada "Toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon € olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, toplamda 5 sezon ise Avrupa forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladık." diyerek sponsorluk hakkında detaylı bilgiler verdi.

Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu? 4 45

CHOBANİ NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Chobani, 2005 yılında Erzincanlı iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından ABD’de kurulan bir gıda şirketidir. Marka, özellikle süzme yoğurt (Greek yogurt) üretiminde uzmanlaşmış ve bu yoğurt türünü Amerika Birleşik Devletleri’nde popülerleştiren öncü firmalardan biri olmuştur. “Chobani” ismi, Türkçe’deki “çoban” kelimesinden türetilmiştir ve İngilizce telaffuza uygun şekilde uyarlanmıştır. Çoban, Türk kültüründe doğaya yakınlık, sadelik ve saflık gibi değerleri çağrıştırır. Chobani, bu ismiyle doğal, katkısız ve sağlıklı ürünlerini vurgulamayı hedeflemiş ve bu stratejiyle küresel bir marka haline gelmiştir. Şirket, Yunan yoğurdu dışında vegan yoğurt, yulaf sütü ve çeşitli atıştırmalıklar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 2007’de ABD yoğurt pazarında %1’in altında olan payı, 2021 itibarıyla %20’nin üzerine çıkarak Chobani’yi ülkenin en çok satan Yunan yoğurdu markası yapmıştır.

Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu? 5 55

CHOBANİ'NİN SAHİBİ HAMDİ ULU KAYA KİMDİR?

1972 İliç, Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya, ABD'nin en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su.

Eğitiminin ilk yıllarını Erzincan'da geçiren Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.

2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı.

22 Nisan 2025'te Forbes'ta hakkında yazılan bir makaleye göre, Ulukaya'ya, Yunan yoğurdu tarifi üzerinde iki yıl çalışan Ulukaya, ilk kasaları 2007'de Long Island'daki bir bakkala gönderdi.

Chobani markasıyla satılan Yunan yoğurdu, o dönemde satışta olan Amerikan usulü yoğurda göre daha düşük şeker ve daha yüksek protein seviyeleri sayesinde raflarda popüler oldu.

Yunan tipi yoğurtlar, Türkiye'de tüketilen yoğurda göre daha krema kıvamında ve kaymaksız üretiliyor.

Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.

Ulukaya 2013 yılında, uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçildi.

Ulukaya, 2016 yılında şirketin kârının yüzde 10'unu çalışanlarına dağıtacağını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Ulukaya'nın Chobani markasını kurma sürecini ve başarısının sırlarını anlattığı, Mayıs ayında yayınlanan "Anti-CEO Kitabı" başlıklı TED konuşması da büyük ilgi çekti.

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