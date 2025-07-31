Chobani ne demek, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, Fenerbahçe'ye sponsor mu oldu?

CHOBANİ'NİN SAHİBİ HAMDİ ULU KAYA KİMDİR?

1972 İliç, Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya, ABD'nin en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su.

Eğitiminin ilk yıllarını Erzincan'da geçiren Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.

2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı.

22 Nisan 2025'te Forbes'ta hakkında yazılan bir makaleye göre, Ulukaya'ya, Yunan yoğurdu tarifi üzerinde iki yıl çalışan Ulukaya, ilk kasaları 2007'de Long Island'daki bir bakkala gönderdi.

Chobani markasıyla satılan Yunan yoğurdu, o dönemde satışta olan Amerikan usulü yoğurda göre daha düşük şeker ve daha yüksek protein seviyeleri sayesinde raflarda popüler oldu.

Yunan tipi yoğurtlar, Türkiye'de tüketilen yoğurda göre daha krema kıvamında ve kaymaksız üretiliyor.

Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.

Ulukaya 2013 yılında, uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçildi.

Ulukaya, 2016 yılında şirketin kârının yüzde 10'unu çalışanlarına dağıtacağını açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Ulukaya'nın Chobani markasını kurma sürecini ve başarısının sırlarını anlattığı, Mayıs ayında yayınlanan "Anti-CEO Kitabı" başlıklı TED konuşması da büyük ilgi çekti.