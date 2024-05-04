Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması istendi ve konuyla ilgili bir uzman da atanmıştı.

3 Mart 2009'da İstanbul Bahçeşehir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, yıllarca herkesi derinden sarstı.

24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 2014'te Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edildi. Bununla birlikte, birçok insan bu intihar haberine edense inanmamıştı. Yıllardır tartışılan bir konu, ölen kişinin Gripoğlu olmadığıydı. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını savcılık kurumundan talep etti. Bunun üzerine Cem Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu da savcılığa başvurdu ve mezarın açılmasını ve bu iddiaların son bulmasını istedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve videoları istedi. Bu belgeler daha sonra uzman bir kişi tarafından incelendi.

Cem Garipoğlu otopsisi gerçek mi?

Garipoğlu'nun yüzünün net bir şekilde görüntülendiği görülüyor. Garipoğlu'nun sağ ve sol parmaklarında morarma vardı.Karabulut ailesi daha sonra Garipoğlu'nun mezarının fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmaması durumunda da işlemi gerçekleştiren memurlara dava açılması istendi. Savcılığın kararı şu anda bekleniyor.