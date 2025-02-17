Çalışan anneler için bakıcı desteği artırıldı! Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor... İşte detaylar

BAKAN IŞIKHAN: ANNELERİ DE ÇOCUKLARI DA BAKICILARI DA DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ

Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."