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Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 114

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 414

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 514

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 614

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 714

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 814

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 914

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1014

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1114

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1214

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

ARTVİN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1314

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, doğusu yer yer 8, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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