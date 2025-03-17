Buz gibi haftaya hazır olun: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor! Pazartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtına; Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, doğusu yer yer 8, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.