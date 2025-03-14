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Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

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Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 25-29 derece arası olması bekleniyor. İşte 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları.
Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 3 311

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 4 411

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 14 Mart 2025 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pusta orta, siste zayıf.

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