Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 28 Mayıs 2024 Salı günü tüm illerimizdeki hava durumunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs Salı gününe ait yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke geneli parçalı bulutlu olacağı tahmin edilerek bazı bölgelerde şiddetli yağmur konusunda uyarılarda bulundu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 28 Mayıs 2024 Salı günü tüm illerimizdeki hava durumunu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 28 Mayıs 2024 Salı günü tüm illerimizdeki hava durumunu açıkladı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük ve Muğla çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

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Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 28 Mayıs 2024 Salı günü tüm illerimizdeki hava durumunu açıkladı
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