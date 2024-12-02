Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, , Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, güneyi güneydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m açıklarında yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.