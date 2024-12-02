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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. İşte 2 Aralık 2024 hava durumu.
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 2 211

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 3 311

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarımn Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 6 611

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, , Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, güneyi güneydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m açıklarında yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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