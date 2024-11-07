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Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları

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Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları
Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi hava değişimleri ile beraber hastalıkları da artırmakta olup insanlar hava sıcaklıklarının ne zaman artacağını merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları.
Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Hatay kıyı kesimleri yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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