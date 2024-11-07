Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe il il hava durumu ve sıcaklıkları

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi hava değişimleri ile beraber hastalıkları da artırmakta olup insanlar hava sıcaklıklarının ne zaman artacağını merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar artacak mı? 7 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları.

1 10 METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUMU 2 10 MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 3 10 EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık 4 10 AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 24°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık 5 10 İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık 6 10 BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu 7 10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 8°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu 8 10 DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık 9 10 GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık 10 10 DENİZLERDE HAVA Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Hatay kıyı kesimleri yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.



