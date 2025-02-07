Bugün hava nasıl olacak, kar yağışı devam edecek mi? 7 Şubat hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Marmara, Güney Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 6 ila 8, sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, sabah yer yer 4,5 m, Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.