Bugün hava nasıl olacak, kar yağışı devam edecek mi? 7 Şubat hava durumu ve sıcaklıkları

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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