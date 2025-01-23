Bugün hava nasıl olacak kar yağacak mı? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı! 23 Ocak hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtına; Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz’in doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, doğusu hafif yağmurlu; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi yağış anında orta
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.