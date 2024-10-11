Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 11 Ekim 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

11 EKİM 2024 DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam ve gece saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.