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Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporlarında ülke geneli yağmurların devam edeceğini belirterek bazı bölgelerde şiddetli yağmur ile beraber sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu. İşte tüm bu gelişmeler ışığında 3 Mayıs 2024 Cuma günü tüm ülke geneli bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
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