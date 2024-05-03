Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA