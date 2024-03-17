Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğü kışın yaşandığı ve bahara girmeye hazırlandığımız şu son günlerde 17 Mart 2024 Pazar hava durumu raporunu yayınladı. Peki Bugün hava durumu nasıl olacak yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu

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Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, Marmara ve İç Ege’de yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

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Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
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