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Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü kışın yaşandığı ve bahara girmeye hazırlandığımız şu son günlerde 17 Mart 2024 Pazar hava durumu raporunu yayınladı. Peki Bugün hava durumu nasıl olacak yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
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