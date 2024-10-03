Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu

3 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.