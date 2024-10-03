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Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu

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Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 3 Ekim 2024 Perşembe tüm ülke geneli illerimizde ve denizlerimizde hava durumu.
Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 2 210

3 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 3 310

3 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 4 410

3 EKİM AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 5 510

3 EKİM İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 6 610

3 EKİM BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 7 710

3 EKİM ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 8 810

3 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 9 910

3 EKİM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 Ekim 2024 Perşembe hava durumu 10 1010

3 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.

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