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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu

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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava tahmin raporunda, ülke geneli havanın açık ve parçalı bulutlu, Antalya ve Van bölgelerinde yer yer sağanak yağışlık geçmesi beklenirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 10 haziran 2025 tüm ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklıkları.
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 Haziran 2025 hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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