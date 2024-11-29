Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 29 Kasım 2024 CumaTüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları.

1 10 HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. İşte 29 Kasım 2024 Cuma günü tüm ülke geneli bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak. 2 10 MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu 3 10 EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 4 10 AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 14°C

Az bulutlu MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu 5 10 İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu 6 10 BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu 7 10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu 8 10 DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu 9 10 GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu 10 10 DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



