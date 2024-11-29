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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu

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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 29 Kasım 2024 CumaTüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları.
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 1 110

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İşte 29 Kasım 2024 Cuma günü tüm ülke geneli bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 3 310

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar, kar yağacak mı? 29 Kasım cuma hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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