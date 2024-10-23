Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı, yağmur yağacak mı? 23 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batısı sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0 m, sabah saatlerinde yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.