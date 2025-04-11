Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batısının yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde batısı, akşam saatlerinde geneli ile gece doğusu 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile gece kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 7 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.