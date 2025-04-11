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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu

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Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Pek Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 il il hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI:

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 7 711

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar artacak mı? 11 Nisan 2025 hava durumu 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batısının yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde batısı, akşam saatlerinde geneli ile gece doğusu 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile gece kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 7 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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