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Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

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Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları
Uzun zamandır süren kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bırakarak insanlara biraz olsun nefes aldırdı. Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporunda ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklık oranları.
Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle ve akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı batıdan 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

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