Bugün hava durumu nasıl olacak! Meteorolojiden Rüzgar ve yağış uyarısı: 6 Ağustos 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle ve akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı batıdan 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.