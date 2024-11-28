  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü ülke geneli hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE İLLERİMİZDE VE DENİZLERİMİZDE HAVA

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusu sabah saatlerinde 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT