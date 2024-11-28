Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 28 Kasım 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusu sabah saatlerinde 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.