Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Yarın gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısında fırtına, Marmara, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısı kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam 2,0 ila 3,0m yer yer 4,0m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege yer yer 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyinde akşam 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi.