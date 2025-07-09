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Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

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Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 2 28

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 3 38

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 4 48

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 5 58

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 6 68

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 7 78
Bu sıcaklıklar asfalt yakacak: Çarşamba günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 8 88

DENİZLERDE HAVA
Yarın gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısında fırtına, Marmara, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısı kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam 2,0 ila 3,0m yer yer 4,0m Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege yer yer 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyinde akşam 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

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