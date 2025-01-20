Bu Pazar Seçim olsa kime oy verirdiniz ! Murat gezici anket sonuçlarını açıkladı! Ara gittikçe açılıyor

BBP gibi HÜDAPAR gibi partileri de üzerine eklediğimizde oran 50'nin üzerinde. Ben iktidarın yerinde olsam yarın bir seçim yaparım. Aslında iktidar şu anda seçim yapmak istemiyor. AK Parti istediği dönemde seçim yapmak istiyor, daha büyük bir oy oranı için orta ve uzun vadede bir planı var bence sayın Erdoğan'ın.