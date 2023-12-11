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Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğünmden yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte tüm bu verilere göre 11 Aralık 2023 Pazartesi ülkemiz geneli bölgeleri illeri ve denizlerinde hava durumu.
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