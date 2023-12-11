Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğünmden yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte tüm bu verilere göre 11 Aralık 2023 Pazartesi ülkemiz geneli bölgeleri illeri ve denizlerinde hava durumu.

YAYINLAMA
Google News
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu 1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE VE TÜM İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK!

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji o illeri uyardı, Kar, Fırtına ve Şiddetli yağmurlara dikkat! Ülke geneli 10 Aralık Pazar hava durumu şu şekilde olacak!
Meteoroloji o illeri uyardı, Kar, Fırtına ve Şiddetli yağmurlara dikkat! Ülke geneli 10 Aralık Pazar hava durumu şu şekilde olacak!
Meteorolojiden 36 il için Sarı ve Turuncu kod uyarısı, Kar yağışı başlıyor, Ülke geneli ve denizlerimizde hava durumu nasıl olacak?
Meteorolojiden 36 il için Sarı ve Turuncu kod uyarısı, Kar yağışı başlıyor, Ülke geneli ve denizlerimizde hava durumu nasıl olacak?
Ege denizinde görüntülenen hortum korkuttu!
Ege denizinde görüntülenen hortum korkuttu!
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için şiddetli yağış ve fırtına içi uyarısı, 8 Aralık Cuma hava durumu nasıl olacak
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için şiddetli yağış ve fırtına içi uyarısı, 8 Aralık Cuma hava durumu nasıl olacak
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tüm ülke geneli hava durumu
Son Haberler
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi
Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?