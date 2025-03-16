Bu gidişat hiç iyiye işaret değil! Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'ya 2-0 yenilerek kendini tehlikeye attı
Yayınlanma:
16 Mart 2025 15:16
Trendyol 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor, yeni hocası Uğur Uçar ile deplasmanda Manisa FK ile çıktığı ilk mücadeleden 2-0 yenilerek, kötü gidişe dur diyemeyerek düşme hattında kendini tehlikeye attı.
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PENDİKSPOR KENDİNİ TEHLİKEYE ATTI
Trendyol 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı. Teknik Direktör Uğur Uçar ile ilk maçına çıkan kırmızı beyazlılar, her iki yarıda da kalesinde gördüğü birer golle karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. pendikspor, bu sonuçla, Play-of hesabı yaparken 40 puanda kalırken; düşme potasındaki takımlarla arasındaki puan iyice azalmış oldu.
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Müsabakanın ilk yarısında sahada yalnızca top rakipteyken markaj yapan bir Pendikspor vardı. İkinci yarıda ise daha baskılı ve daha istekli bir Pendikspor izledik. Evet ikinci yarıda Pendikspor adına istek, arzu, baskı her şey vardı ama bir tek gol yoktu.
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Durum böyle olunca da rakip Manisa FK, 24. Ve 74. Dakikalarda Minchev ile bulduğu iki golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olan taraf oldu.
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Maçtan önemli dakikalar:
21. dakikada Pendikspor atağında Topalli’nin pasıyla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
24. dakikada Fofana’nın sol kanat son çizgiden içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Topalli’nin sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Hasan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.
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67. dakikada sol kanatta Del Valle’nin ortaladığı meşin yuvarlağı, Topalli kafayla Eze’nin önüne indirdi. Altıpas içerisinde oluşan karambolde son anda kaleci Alperen topu güçlükle kontrol etti.
74. dakikada Manisa FK atağında sol kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Fofana’nın yerden içeriye çıkardığı topu penaltı noktası önünde kontrol eden Minchev’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0