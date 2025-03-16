Bu gidişat hiç iyiye işaret değil! Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'ya 2-0 yenilerek kendini tehlikeye attı

Müsabakanın ilk yarısında sahada yalnızca top rakipteyken markaj yapan bir Pendikspor vardı. İkinci yarıda ise daha baskılı ve daha istekli bir Pendikspor izledik. Evet ikinci yarıda Pendikspor adına istek, arzu, baskı her şey vardı ama bir tek gol yoktu.