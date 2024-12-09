Bu bir devrim! Suriye'ye dönüş başladı: Akın akın kuyruklar oluştu!

Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi kabul ettiği için. 52 yıl beklediğimiz gün bugün geldi. O kadar mutluyuz ki, şuan anlatamıyoruz. Şuan ailenin en büyüğü benim, benim babam öldü, bunun için öldü, bu savaş için öldü. Burada kimse kalmayacak Allah'ın izniyle, Türkiye'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu..