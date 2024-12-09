Bu bir devrim! Suriye'ye dönüş başladı: Akın akın kuyruklar oluştu!

FATİH'E AKIN ETTİLER
Esad ülkeyi terk ederken Suriyeliler ülkelerinin özgürlüğe kavuşmasını büyük bir coşkuyla kutladı. Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.
Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı. Fatih Camii'ne akın eden Suriyeliler kendi bayraklarıyla birlikte Türk bayraklarıyla Esad rejiminin sonunu kutladı.
"BİZ BUGÜNÜ 52 YILDIR BEKLİYORUZ"
Kutlamalarda 52 yıldır bugünü beklediklerini belirten Suriye uyruklu Muhammed Osman, "Biz bu günü 13 yıldır beklemiyoruz, biz bugünü 52 yıldır bekliyoruz. Bugün 'Suriyeliler savaştan kaçtılar' diyorlar. Benim babam ölene kadar mücadele etmeye devam etti. Şimdi bugün benim babamın istediği gün geldi. Biz de dönüyoruz İnşallah, Allah'ın izniyle topraklarımıza dönüyoruz.
Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi kabul ettiği için. 52 yıl beklediğimiz gün bugün geldi. O kadar mutluyuz ki, şuan anlatamıyoruz. Şuan ailenin en büyüğü benim, benim babam öldü, bunun için öldü, bu savaş için öldü. Burada kimse kalmayacak Allah'ın izniyle, Türkiye'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu..
61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ
Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.
Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.
Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'daki Emevi Meydanı'nda Baas rejimini deviren gruplar, sevinç gösterilerinde bulundu.
SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİ DÜŞTÜ
Suriyelilerle birlikte muhaliflerin Şam'a girişini kutlayan grup, Suriye ve Türk bayrakları açarak 'Özgür Suriye' sloganları attı..
Suriye'ye akın akın dönüş başladı: Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'a doğru akın eden Suriyeliler, yoğun araç trafiği oluşturdu.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'a doğru hareket eden Suriyeliler, yoğun araç trafiği oluşturdu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğu, dron ile görüntülendi.
BÖYLE TRAFİK GÖRÜLMEDİ
Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bu durum, kent çevresinde ciddi bir trafik yoğunluğu yarattı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerleye çalıştığı görüldü.