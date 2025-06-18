Böylesi ilk kez oluyor! Akaryakıta dev zam kapıda: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

İsrail - İran savaşı dünyadaki tüm ekonomileri etkilerken özellikle akaryakıt fiyatlarını vurarak son günlerde arka arakaya zamlar açıklanıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilerken, iki gün önce yapılan zamların ardından bu gece yarısı yine benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.

1 8 İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği ve bölgedeki petrol arzını sekteye uğratacağı endişesi petrol fiyatlarını uçurdu. Bu da akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oldu. Motorinin fiyatı cumartesi günü gelen kallavi zammın ardından 2 gün önce gelen 1 lira 70 kuruşluk zam ile birlikte 50 lirayı aştı. 2 8 HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM Bu kez hem benzine hem de motorine zam geliyor. NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor. 3 8 NE KADAR OLACAK? Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor. Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor. 4 8 18 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları 5 8 İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48.44 TL

Motorin: 49.51 TL

LPG: 25.09 TL 6 8 İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 48.29 TL

Motorin: 49.39 TL

LPG: 24.49 TL 7 8 Ankara: Benzin: 49.10 TL

Motorin: 50.36 TL

LPG: 24.99 TL 8 8 İzmir: Benzin: 49.44 TL

Motorin: 50.70 TL

LPG: 24.94 TL



