Böylesi ilk kez oluyor! Akaryakıta dev zam kapıda: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Böylesi ilk kez oluyor! Akaryakıta dev zam kapıda: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
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İsrail - İran savaşı dünyadaki tüm ekonomileri etkilerken özellikle akaryakıt fiyatlarını vurarak son günlerde arka arakaya zamlar açıklanıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilerken, iki gün önce yapılan zamların ardından bu gece yarısı yine benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.